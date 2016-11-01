عاجل.. حادثة سير مميتة في فكازا وها أشنو وقع ﻿

عرف شارع للا الياقوت على مستوى أوطوهول قبل دقائق حادثة سير مميتة، حيث دهست سيارة رباعية الدفع سوداء شاب ثلاثيني.

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عرف شارع للا الياقوت على مستوى أوطوهول قبل دقائق حادثة سير مميتة، حيث دهست سيارة رباعية الدفع سوداء شاب ثلاثيني.



وكشف مصدر من عين المكان أن الشاب كان ينتظر سيارة أجرة وبعد أن رفضت مجموعة من الطاكسيات الوقوف له، تعرض لطاكسي الذي فلت منه غير أن حظه كان أسوأ وصدمته السيارة المذكورة وهربت، في حين تم نقله في سيارة إسعاف في حالة مزرية بين الحياة والموت.



وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الذي تعرض للحادثة دخل في مشاداة كلامية مع أحد الأشخاص قبل أن تدهسه السيارة وترميه أرضا جثة هامدة، وحسب ما عاينه المصدر فإن الضحية تعرض لصدمة قوية جعلته يفقد الوعي تماما.