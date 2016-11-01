عثمان مولين طلع ليه الدم وها أشنو غادي يدير مع الميلودي ﻿

يستعد فنان الأغنية الشعبية عثمان ملين لرفع دعوى قضائية ضد عادل الميلودي بعد تهديده له في فيديو نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

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يستعد فنان الأغنية الشعبية عثمان ملين لرفع دعوى قضائية ضد عادل الميلودي بعد تهديده له في فيديو نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وكشف مصدر مطلع أن المهندس مولين الذي خلق جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصار حديث صالونات الفن خاف على راسو من تهديدات الميلودي وغادي يكبرها معاه.



وتعود تفاصيل القضية بعد أن قال الميلودي "شوف اعثمان إلى تلاقيت معاك غادي نقسمك" وهو الشيء الذي لم يتقبله ابن مدينة الرباط وفضل سلك طريق القضاء.



وكان الميلودي قد هدد في فيديو مباشر نشره على حائطه الفايسبوكي، ''مول البندير'' ،حيت أوصاه بالابتعاد عنه و عن أغانيه.