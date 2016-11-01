من بعد ''مومو'' آسفي.. ''الريفي'' مشا فيها وها أشنو دار ﻿

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تمكنت مصالح الأمن بمدينة أصيلة مساء أول أمس الأربعاء من إلقاء القبض على عنصر خطير ينشط في ترويج مخدر "الشيرا" بالمدينة، ويوزعه على زبنائه في مقاهي معروفة.
وألقت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة القبض على الشخص المذكور الذي ينحدر أصلا من العرائش، لكن نشاطه الترويجي بمدينة أصيلة، حيث ترصدت له المصالح الأمنية وألقت القبض عليه متلبسا بترويج المخدر المذكور، حيث تم حجز 75 قطعة من الشيرا بحوزته.
ومن المنتظر أن يقدم "الريفي" إلى العدالة بعد استكمال تفاصيل التحقيق، حيث يتابع في حالة اعتقال في إطار الحراسة النظرية.
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