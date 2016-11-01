عاجل: ''مومو'' قرقبو عليه الدرك الملكي وها أشنو دار ﻿

ألقت مصالح الدرك الملكي بآسفي القبض على شخص خطير في الأربعينيات، خطف قاصرا لمدة طويلة، حيث كانت عائلة الضحية قد تقدمت بشكاية لدى المصالح المختصة.

شوف تيفي

ألقت مصالح الدرك الملكي بآسفي القبض على شخص خطير في الأربعينيات، خطف قاصرا لمدة طويلة، حيث كانت عائلة الضحية قد تقدمت بشكاية لدى المصالح المختصة.

وكشف مصدر مطلع أنه وبعد توصلها بالشكاية تعاملت معها مصالح الدرك بالجدية حتى وصلت إلى الجاني الملقب "مومو"، والذي اختطف القاصر لمدة شهرين واشتهر بتعرضه للمواطنين وكان يسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم ضبط الجاني وإيداعه الحراسة النظرية، وسيتم تسليمه للعدالة بعد انتهاء التحقيق، في حين تم نقل الضحية إلى المستشفى من أجل إخضاعها للخبرة الطبية.