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شخص دار فيها خليجي ولقا راسو فالحبس وها كيفاش

بتاريــخ : 2 دجنبر 2016 / 00:07 شخص دار فيها خليجي ولقا راسو فالحبس وها كيفاش | حوادث و حقوق
شخص دار فيها خليجي ولقا راسو فالحبس وها كيفاش
كثرت في الآونة الأخيرة اعتقالات واسعة في حق مجموعة من الأشخاص الذين أصبحوا يحترفون مهنة الابتزاز بامتياز، حيث يهددون ضحاياهم بنشر صورهم المخلة بالحياء والتي التقطت لهم عبر كاميرا الحاسوب أو

شوف تيفي

 

كثرت في الآونة الأخيرة اعتقالات واسعة في حق مجموعة من الأشخاص الذين أصبحوا يحترفون مهنة الابتزاز بامتياز، حيث يهددون ضحاياهم بنشر صورهم المخلة بالحياء والتي التقطت لهم عبر كاميرا الحاسوب أو النقال.

وعرفت مؤخرا منطقة ابن مسيك سقوط شخص يبتز فتاة ويهددها بنشر صورها الخليعة، وذلك إذا ما رفضت مده بمبلغ مالي مهم مقابل عدم النشر.

الضحية خافت على راسها وقصدت أقرب مركز أمني لتضع شكايتها في حق المبتز الذي انتحل صفة رجل خليجي، الشيء الذي جعل أمن بن مسيك يتحرك للقبض عليه وإيداعه السجن في انتظار عرضه على العدالة.

 

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عدالة أمن بن مسيك اعتقال ابتزاز

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