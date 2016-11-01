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بغا ينتاحر ومصدقاتش.. شاب عشريني حاول ينتاحر وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 23:51 بغا ينتاحر ومصدقاتش.. شاب عشريني حاول ينتاحر وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
بغا ينتاحر ومصدقاتش.. شاب عشريني حاول ينتاحر وها أشنو وقع ليه
مازالت معدلات الانتحار في المغرب ترتفع بوثيرة سريعة، فالمتبنين لهذا الحل الجهنمي أصبحوا كثر، وكل يوم يعرف محاولات انتحار منها من انتهت بالموت وأخرى انتهت في غرف الإنعاش.

شوف تيفي

مازالت معدلات الانتحار في المغرب ترتفع بوثيرة سريعة، فالمتبنين لهذا الحل الجهنمي أصبحوا كثر، وكل يوم يعرف محاولات انتحار منها من انتهت بالموت وأخرى انتهت في غرف الإنعاش.

وعلمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شابا عشرينيا رمى نفسه من الطابق الثالث من منزلهم بحي النصر بمدينة طنجة زوال اليوم الخميس، حيث حاول الانتحار أمام ذهول الواقفين في الحي المذكور.

وفور وقوع الحادثة حلت بعين المكان السلطات المحلية مدعمة بسيارة الوقاية المدنية التي حملت الضحية إلى قسم الإنعاش بين الحياة والموت في الوقت الذي بدأت التحريات الأمنية تسير في اتجاه الكشف عن أسباب إقدامه على محاولة الانتحار الفاشلة.

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

انتحار الوقاية المدنية طنجة حادثة تحريات

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