بعد موقف بطولي من طرف بوليسية.. مساعد أشهر ''بزناس'' بفاس مشا فيها وهذه هي التفاصيل ﻿

بدأت المنظومة الأمنية تتغير شيئا فشيئا، وبدأ الأمن يرفع من نسبة تدخلاته في حق المجرمين، وبدأت تظهر بوادر الانفراج في مجموعة من المدن، وأصبح المجرمون يحسبون ألف حساب للأمن بعد تبني سياسية جديدة

شوف تيفي

بدأت المنظومة الأمنية تتغير شيئا فشيئا، وبدأ الأمن يرفع من نسبة تدخلاته في حق المجرمين، وبدأت تظهر بوادر الانفراج في مجموعة من المدن، وأصبح المجرمون يحسبون ألف حساب للأمن بعد تبني سياسية جديدة كرسها عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني.



وحسب مصدر مطلع فإن آخر التدخلات البطولية لرجال الأمن تمثلت في تدخل بوليسية وهي نائبة رئيس دائرة الحي الحسني بمدينة فاس أول أمس حيث ألقت القبض على أحد تجار المخدرات بالمنطقة مدعومة بعناصر الشرطة وفرقة الأبحاث، إذ تمت مداهمة منزل مشتبه فيه في ترويج الحشيش، والذي يشتغل لحساب شخص ملقب بـ "سحيتة"، هذا الأخير يقضي هو الآخر عقوبة حبسية بأحد السجون.

ووجدت الشرطة لدى المشتبه به سلاحا أبيض وكمية من مخدر الشيرا، حيث سيتم تقديمه للعدالة فور الانتهاء من التحقيق الجاري.