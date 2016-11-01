البرلمان الهولندي دارها ومنع النقاب ﻿

بعد مناقشته لسنوات داخل ردهات البرلمان الهولندي ، وفي انتظار قرار تفعيله رسميا من طرف مجلس الشيوخ، منعت هولندا ارتداء النقاب في مجموعة من الأماكن مثل المستشفيات،المدارس، الدوائر والمباني

شوف تيفي

بعد مناقشته لسنوات داخل ردهات البرلمان الهولندي ، وفي انتظار قرار تفعيله رسميا من طرف مجلس الشيوخ، منعت هولندا ارتداء النقاب في مجموعة من الأماكن مثل المستشفيات،المدارس، الدوائر والمباني الحكومية، ووسائل النقل العام.

وينتظر القرار أن يفعل نهائيا بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه، من خروجه إلى حيز التطبيق، حيث من المنتظر أن يخلف القرار المذكور موجة من الغضب داخل الأسر العربية المحافظة القاطنة بهولندا، حيث تم تمريره في ظروف جيدة رغم وجود عرب ضمن مستشاري البرلمان الهولندي.