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المغاربة أمام ارتفاع جديد للمحروقات وها علاش

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 23:07 المغاربة أمام ارتفاع جديد للمحروقات وها علاش | مجتمع
المغاربة أمام ارتفاع جديد للمحروقات وها علاش
يبدو أن شد الحبل سيبدأ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشركات المحروقات، فبعد حملة لمقاطعة بعض محطات البنزين سيعود الجدل مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يرتفع سعر

شوف تيفي

يبدو أن شد الحبل سيبدأ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشركات المحروقات، فبعد حملة لمقاطعة بعض محطات البنزين سيعود الجدل مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يرتفع سعر المحروقات وهو القرار الذي قد يخلف استياء واستنكارا لمستعملي هذه المواد الحيوية بصفة يومية.

وتعود تفاصيل هذا القرار المثير بعدما توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط المختصرة بـ"أوبك" إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج الخام من النفط، حيث من المنتظر أن يعود سعر البرميل الواحد إلى 100 دولار، مما سيترتب عنه زيادة في الأسعار قد يتم استغلالها من طرف شركات النفط المغربية للرفع من ثمن اللتر مرة أخرى.

 

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المحروقات زيادة أسعار أوبك برميل نفط

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