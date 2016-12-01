مثير وبالصورة.. الوفد المغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة بمدغشقر.. وهذه هي التفاصيل ﻿

تعرض الوفد المغربي المشارك في فعاليات القمة الفرانكوفونية بمدغشقر، لحادثة سير خطيرة، ما أسفر عن إصابة أفراده بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع '' zinfos974'' الملغاشي.

"شوف تيفي"



تعرض الوفد المغربي المشارك في فعاليات القمة الفرانكوفونية بمدغشقر، لحادثة سير خطيرة، ما أسفر عن إصابة أفراده بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع " zinfos974" الملغاشي.



وأوضح الموقع ذاته بأن الحافلة التي كانت تقل الوفد المغربي، خرجت عن مسارها، وسقطت في منحدر حاد، موضحة بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل المصابين إلى إحدى المصحات الملغاشية لتلقي العلاجات الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، غادر اليوم الخميس، دولة مدغشقر، متجها صوب نيجيريا التي حل بها قبل قليل، في زيارة عمل وصداقة .