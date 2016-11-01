بالفيديو | أزيد من 1000 مشترك ضمن افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالدارالبيضاء ﻿

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انطلقت صباح اليوم الخميس، أشغال القمة الإفريقية الرقمية African Degital Summit في دورته الثالثة بالدارالبيضاء بحضور أزيد من 1000 مشارك من مختلف دول العالم
و بهذه المناسبة، صرح رئيس جمعية معلني المغرب منير جزولي على أن هذه القمة ثمرة نجاح الدورات السابقة، كما أن هذه السنة تتميز بإطلاق الجائزة المغربية الرقمية « موروكو ديجيتال أواردز » والتي ستتوج أفضل المعلنين والعلامات التجارية التي تركت بصمتها في عالم الرقمنة.
«أفريكان ديجيتال ساميت» هي إذن فرصة لإكتشاف التوجهات الرقمية الجديدة ومرافقة المعلنين الأفارقة والأوروبين في خطواتهم في المجال الرقمي.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا الملتقى ستستمر إلى غاية يوم غدِِ الجمعة 2 دجنبر الجاري.
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