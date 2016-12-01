 خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شخص دار فيها خليجي ولقا راسو فالحبس وها كيفاش | حوادث و حقوق

شخص دار فيها خليجي ولقا راسو فالحبس وها كيفاش

بغا ينتاحر ومصدقاتش.. شاب عشريني حاول ينتاحر وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بغا ينتاحر ومصدقاتش.. شاب عشريني حاول ينتاحر وها أشنو وقع ليه

بعد موقف بطولي من طرف بوليسية.. مساعد أشهر بزناس بفاس مشا فيها وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بعد موقف بطولي من طرف بوليسية.. مساعد أشهر ''بزناس'' بفاس مشا فيها وهذه هي التفاصيل

البرلمان الهولندي دارها ومنع النقاب | دولي

البرلمان الهولندي دارها ومنع النقاب

المغاربة أمام ارتفاع جديد للمحروقات وها علاش | مجتمع

المغاربة أمام ارتفاع جديد للمحروقات وها علاش

مثير وبالصورة.. الوفد المغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة بمدغشقر.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مثير وبالصورة.. الوفد المغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة بمدغشقر.. وهذه هي التفاصيل

بالفيديو | أزيد من 1000 مشترك ضمن افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالدارالبيضاء | اقتصاد

بالفيديو | أزيد من 1000 مشترك ضمن افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالدارالبيضاء

عاجل و بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى نيجيريا | بوليتيك

عاجل و بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى نيجيريا

خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش | ثقافة و فنون

خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 21:58 خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش | ثقافة و فنون
خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش
كشف الفنان المغربي صلاح الدين محسن أنه بدأ يتعرض باستمرار للسب والقذف والتهديد من مجهولين، حيث يتوصل برسائل ومكالمات مختلفة من أرقام مجهولة.

شوف تيفي: ع.س

 

كشف الفنان المغربي صلاح الدين محسن أنه بدأ يتعرض باستمرار للسب والقذف والتهديد من مجهولين، حيث يتوصل برسائل ومكالمات مختلفة من أرقام مجهولة.

وكتب محسن تدوينة على حائطه الفايسبوكي قبل قليل قال فيها "يؤسفني أن أخبركم بأنني أتعرض لوابل من السب و الشتم و التهديد عبر هاتفي من خلال مكالمات و رسائل و بناء على ذلك سأقوم بالتبليغ عن هؤلاء الأشخاص".

وفي اتصال لـ"شوف تيفي" مع صلاح الدين محسن قال إنه ينوي القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى المصالح المختصة في أقرب وقت، خصوصا أن التهديدات تزايدت وذلك بعد مشاركته في الوقفة التي نظمت تضامنا مع سعد لمجرد، حيث يعتبر صلاح الدين من الفنانين المقربين من سعد.

جدير بالذكر أن نجم استوديو دوزيم صلاح الدين محسن حامل اللقب في الأغنية المغربية والعربية في البرنامج الذي كانت تقدمه القناة الثانية معروف عليه هدوء الشخصية وكان دائما ضد الصراعات في الوسط الفني ويتميز بصوت قوي جعل الفنان العربي محمد عبدو يقف له احتراما وإجلالا من خلال برنامج "فنان العرب" السنة الماضية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

صلاح الدين محسن فنان العرب استوديو دوزيم القناة الثانية تهديد سعد لمجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ضربة موجعة جديدة للفنان سعد لمجرد من مريكان..وها شنو واقع | ثقافة و فنون

ضربة موجعة جديدة للفنان سعد لمجرد من مريكان..وها شنو واقع

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو | ثقافة و فنون

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو

تحليل: صورة عادية لـمول البندير تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي''

بالفيديو.. فنان مصري يؤم المصلين خلال صلاة الفجر بصوت جد رائع وفايسبوكيون غاضبون لأنه صور ذلك بنفسه | ثقافة و فنون

بالفيديو.. فنان مصري يؤم المصلين خلال صلاة الفجر بصوت جد رائع وفايسبوكيون غاضبون لأنه صور ذلك بنفسه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بيناتنا:الغيرة قتلاتني أشنو ندير؟ | بيناتنا
منذ 6 دقائق

بيناتنا:الغيرة قتلاتني أشنو ندير؟

مراسيم وصول الملك محمد السادس الى نيجيريا | قنوات أخرى

مراسيم وصول الملك محمد السادس الى نيجيريا

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..فتاة في ريعان شبابها تطلب المساعدة..بغيت غير نتعالج و خاصني عملية زرع الكبد | حالة خاصة

نداء لأصحاب القلوب الرحيمة..فتاة في ريعان شبابها تطلب المساعدة..بغيت غير نتعالج و خاصني عملية زرع الكبد

مستخدمو الطرق السيار بالمغرب يوجهون صفعة قوية لمسؤولي الشركة من البيضاء | روبورتاج

مستخدمو الطرق السيار بالمغرب يوجهون صفعة قوية لمسؤولي الشركة من البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شخص دار فيها خليجي ولقا راسو فالحبس وها كيفاش | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

شخص دار فيها خليجي ولقا راسو فالحبس وها كيفاش

بغا ينتاحر ومصدقاتش.. شاب عشريني حاول ينتاحر وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بغا ينتاحر ومصدقاتش.. شاب عشريني حاول ينتاحر وها أشنو وقع ليه

بعد موقف بطولي من طرف بوليسية.. مساعد أشهر بزناس بفاس مشا فيها وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بعد موقف بطولي من طرف بوليسية.. مساعد أشهر ''بزناس'' بفاس مشا فيها وهذه هي التفاصيل

البرلمان الهولندي دارها ومنع النقاب | دولي

البرلمان الهولندي دارها ومنع النقاب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.