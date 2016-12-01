خطير.. مطرب مغربي مشهور يتعرض للتهديد وها علاش ﻿

كشف الفنان المغربي صلاح الدين محسن أنه بدأ يتعرض باستمرار للسب والقذف والتهديد من مجهولين، حيث يتوصل برسائل ومكالمات مختلفة من أرقام مجهولة.

شوف تيفي: ع.س

كشف الفنان المغربي صلاح الدين محسن أنه بدأ يتعرض باستمرار للسب والقذف والتهديد من مجهولين، حيث يتوصل برسائل ومكالمات مختلفة من أرقام مجهولة.

وكتب محسن تدوينة على حائطه الفايسبوكي قبل قليل قال فيها "يؤسفني أن أخبركم بأنني أتعرض لوابل من السب و الشتم و التهديد عبر هاتفي من خلال مكالمات و رسائل و بناء على ذلك سأقوم بالتبليغ عن هؤلاء الأشخاص".

وفي اتصال لـ"شوف تيفي" مع صلاح الدين محسن قال إنه ينوي القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى المصالح المختصة في أقرب وقت، خصوصا أن التهديدات تزايدت وذلك بعد مشاركته في الوقفة التي نظمت تضامنا مع سعد لمجرد، حيث يعتبر صلاح الدين من الفنانين المقربين من سعد.

جدير بالذكر أن نجم استوديو دوزيم صلاح الدين محسن حامل اللقب في الأغنية المغربية والعربية في البرنامج الذي كانت تقدمه القناة الثانية معروف عليه هدوء الشخصية وكان دائما ضد الصراعات في الوسط الفني ويتميز بصوت قوي جعل الفنان العربي محمد عبدو يقف له احتراما وإجلالا من خلال برنامج "فنان العرب" السنة الماضية.