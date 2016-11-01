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مثير.. ها شنو لقاو عند مواطنة من جنسية نيجيرية بمطار محمد الخامس الدولي

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 21:56 مثير.. ها شنو لقاو عند مواطنة من جنسية نيجيرية بمطار محمد الخامس الدولي | مجتمع
مثير.. ها شنو لقاو عند مواطنة من جنسية نيجيرية بمطار محمد الخامس الدولي
تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 48 سنة، وهو متلبس بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي"

 

تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 48 سنة، وهو متلبس بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد وصل زوال اليوم على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، في انتظار المغادرة صوب مطار أبيدجان، قبل أن تكشف عملية المراقبة حيازته لإحدى عشر كبسولة تحتوي على مخدر الكوكايين مخبأة تحت ملابسه.

وأضاف البلاغ أنه تم عرض المشتبه فيه على المصحة الطبية بالمطار لإخضاعه لفحص بالأشعة للتحقق من وجود كميات مماثلة من الكوكايين داخل أمعائه، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

 

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