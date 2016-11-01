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ضربة موجعة جديدة للفنان سعد لمجرد من مريكان..وها شنو واقع

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 21:45 ضربة موجعة جديدة للفنان سعد لمجرد من مريكان..وها شنو واقع | ثقافة و فنون
ضربة موجعة جديدة للفنان سعد لمجرد من مريكان..وها شنو واقع
في تطور جديد لقضية سعد لمجرد، كشفت مصادر إعلامية ناطقة باللغة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الفتاة الأمريكية التي تنازلت للفنان المغربي عن دعوتها في وقت سابق، أكدت عن استعدادها في الإدلاء بشهادتها

"شوف تيفي"

 

في تطور جديد لقضية سعد لمجرد، كشفت مصادر إعلامية ناطقة باللغة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الفتاة الأمريكية التي تنازلت للفنان المغربي عن دعوتها في وقت سابق، أكدت عن استعدادها في الإدلاء بشهادتها إذا ما أراد القضاء الفرنسي التعرف عن ما وقع بينها وبين "المعلم" سنة 2010 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وربطت "شوف تيفي" الاتصال بمصدرها القانوني القريب من قضية سعد المجرد للتعرف على إمكانية استدعاء القضاء الفرنسي للفتاة الأمريكية للإدلاء بشهادتها، والذي أوضح بأن الأمر ممكن لكنه يبقى مستعبدا في الوقت الراهن، مؤكدا أن القضاء الفرنسي سيعتمد على الدلائل المتوفرة لديه وعلى شهادة عاملة النظافة.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام أمريكية، كشفت بأن قاضي الحريات الأمريكي ببروكلين صرح بأنه يتدارس تقديم طلب لفرنسا من أجل تسليمها الفنان المغربي سعد لمجرد الذي دفع كفالة وفر من الولايات المتحدة عقب تورطه في اغتصاب فتاة أمريكية تبلغ 20 عاما سنة 2010، مشيرة إلى أن الفنان المغربي يواجه 21 تهمة من بينها الاعتداء الجنسي والضرب والتحرش.

 

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد عاملة النظافة المعلم الولايات المتحدة الأمريكية بروكلين

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