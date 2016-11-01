عاجل..الرئيس الفرنسي هولاند لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة..وهذا هو السبب ﻿

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في كلمته، مساء الخميس، أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2017.

"شوف تيفي"

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في كلمته، مساء الخميس، أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2017.

وحسب وكالة فرانس بريس فإن هولاند قال في كلمته من قصر الاليزيه "أنا واع للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن خطوة من قبلي لن تلقى التفافا واسعا حولها. لذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان هولاند انتخب رئيسا عام 2012 بعد منافسة حاسمة مع نيكولا ساركوزي، وبالتالي بات الرئيس الأول بفرنسا الذي يرفض الترشح لولاية ثانية منذ العام 1958.