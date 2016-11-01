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مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 21:04 مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار | دولي
مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار
الطاليان لا يلعبون، وإزعاج مواطنيهم قد يكلف غاليا، والقانون عندهم فوق الجميع أما التفاعل مع الإيطاليين فذلك أمر آخر، وحدث منع مغربي من دخول مدينة أوديني قد يكون خير دليل على ما قيل.

شوف تيفي

الطاليان لا يلعبون، وإزعاج مواطنيهم قد يكلف غاليا، والقانون عندهم فوق الجميع أما التفاعل مع الإيطاليين فذلك أمر آخر، وحدث منع مغربي من دخول مدينة أوديني قد يكون خير دليل على ما قيل.

وقد منعت السلطات الإيطالية بهذه المدينة مغربيا من دخولها لمدة ثلاث سنوات، سوى لأنه يتسول بشوارعها، وذلك بعد شكايات ضده بالتشويش، جعلت السلطات المذكورة تقرر طرده من المدينة.

وكشفت وسائل إعلام أن المغربي صرح للسلطات أنه يعيش ظروفا مزرية وهي التي دفعته للخروج للتسول وهو ما نتج عنه طرده خارج المدينة بأكملها لأن بكل بساطة هادوك الناس مكيلعبوش.


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