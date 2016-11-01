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مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 20:54 مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك
مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية
بعد الأخبار التي أشارت إلى إستعداد موريتانيا بيع مقر سفارتها بأمريكا، بعد الكلفة الباهظة التي ستتطلبها إعادة تهيئة المقر القريب من البيت الأبيض، أكدت الجالية الموريتانية في العاصمة الأمريكية

شوف تيفي

بعد الأخبار التي أشارت إلى إستعداد موريتانيا بيع مقر سفارتها بأمريكا، بعد الكلفة الباهظة التي ستتطلبها إعادة تهيئة المقر القريب من البيت الأبيض، أكدت الجالية الموريتانية في العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادها للمساهمة "المادية - كل حسب طاقته فيما تحتاجه بناية إقامة السفير من ترميم في حال العدول عن قرار بيعها ورجوع البناية إلى أملاك الدولة".

وكشفت مواقع إلكترونية بموريتانيا، أن الجالية الموريتانية بأمريكا وجهت رسالة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للتراجع عن قرار بيع مقر إقامة السفير من بينها "موقع الإقامة حيث يعد من أكثر مواقع إقامات السفارات والسفراء إستراتيجية وملائمة في واشنطن لوجوده في قلب المجمع الدبلوماسي في العاصمة، ما يجعل ترميمه والتمسك به أكثر جدوائية من بيعه بثمن زهيد".

وأضافت الرسالة أن "المقر يقع على بعد كيلومتر ونصف من البيت الأبيض، وكذا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن وزارة الخارجية جهة العلاقة مع السفارة الموريتانية، والمقر قريب أيضا من الكثير من الإدارات الحكومية، وهيئات التمويل والمنظمات الدولية".

كما أن البناية تضيف الجالية الموريتانية في واشنطن "لها قيمة معنوية كبيرة في العاصمة واشنطن حيث تقع قبالة بيت الرئيس الأمريكي الشهير Woodrow Wilson والذي حول بيته إلي متحف أضحى مزارا لأعداد هائلة من الأمريكيين والأجانب، وهو الشيء الذي يساهم بالتعريف بالبلد من خلال رؤية الزوار لعلم بلدنا يرفرف فوق البناية، واسم دولتنا منقوش عليها".
وأكدت الجالية أنه لا يمكنها أن تستوفي في هذه الرسالة "الأمور المانعة لبيع البناية بثمن بخس قدره أربعة ملايين دولار"، متسائلة: "هل يعقل أن تعجز دولة ما عن ثمن ترميم منزل؟ وإذا كانت عاجزة عن ذلك فإن الخطر المحدق أكبر وأشد".

 

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