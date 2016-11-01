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''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 20:45 البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك
''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه
إنتخب قبل قليل من زوال اليوم الخميس، ''الحسن بوالملف'' عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجماعة القروية أيت وادريم التابعة ترابيا لعمالة اشتوكة ايت باها، خلفا للرئيس السابق ''الحسن العسري'' عن حزب

شوف تيفي 


إنتخب قبل قليل من زوال اليوم الخميس، "الحسن بوالملف" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجماعة القروية أيت وادريم التابعة ترابيا لعمالة اشتوكة ايت باها، خلفا للرئيس السابق "الحسن العسري" عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي أعفي من مهمته بعد صدور قرار قضائي ضده عن المحكمة الإدارية بأكادير يقضي بالحكم بإبطال العملية الانتخابية بالدائرة التي ترشح بها.

وجاء فوز الرئيس الجديد بعد ترشح ثلاثة متنافسين للمنصب ينتمون لحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن ينسحب من السباق مرشح البام لمساندة حزب التجمعيين في إطار التحالف لتسيير شؤون المجلس.

وقد تمكن التجمعي "الحسن بوالملف" من الفوز برئاسة الجماعة بعد حصوله على 10 أصوات، إذ صوت لصالحه 7 مستشارين من الأصالة والمعاصرة وصوت واحد من الاستقلال وصوتين من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه بالإضافة إلى حصوله على صوت من العدالة والتنمية الذي فضل مستشار عن حزب البيجيدي التصويت لصالح الأحرار بدل "حسن إبران" مرشح حزب العدالة والتنمية الذي حصل فقط على 4 أصوات .


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