مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش ﻿

في خطوة أثارت ضجة بالمواقع العالمية، اليوم الخميس، أعلنت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما عن رغبتها في بيع عذريتها في مزاد علني، لجمع المال لشراء منزل لوالديها،وذلك قبل أن يتم طردهما من المنزل شهر فبراير

"شوف تيفي"



في خطوة أثارت ضجة بالمواقع العالمية، اليوم الخميس، أعلنت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما عن رغبتها في بيع عذريتها في مزاد علني، لجمع المال لشراء منزل لوالديها،وذلك قبل أن يتم طردهما من المنزل شهر فبراير المقبل.



وحسب موقع صحيفة "ديلي ميل"، فإن "أليكساندرا كيرفين"، خططت لإقامة مزاد علني لممارسة الجنس معها، مقابل مبلغ لا تقل قيمته عن مليون أورو "ميلون سنتيم مغربية" لإنقاذ والديها من التشرد.



وأوضح الموقع بأن الفتاة، قررت اتخاذ هذه الخطوة بعد أن شاهدت فيلم "انديسينت بروبوسال"، والذي يقوم خلاله الممثل روبرت ريدفور بعرض مليون يورو على "ديمي مور" لقضاء ليلة معها.



وقالت هذه الفتاة "كان عمري 15 عامًا عندما شاهدت الفيلم على التلفاز حول فتاة تبيع نفسها من أجل ليلة واحدة، وفكرت ربما أستطيع فعل هذا بعذريتي، ورأيت العديد من الفتيات يبعن أنفسهن مقابل الأموال..سآخذ الأمر من الناحية العملية لا العاطفية، وكأس من النبيذ سيفي بالغرض لخوض التجربة".



