هذه هي حقيقة وجود مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية ﻿

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، اليوم الخميس، بأن الاختبارات التي أجراها المكتب على منتوج الشعرية الصينية والأرز ''فرمسيل''، كشفت عن عدم وجود أي مواد بلاستيكية في الشعرية

"شوف تيفي"



أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، اليوم الخميس، بأن الاختبارات التي أجراها المكتب على منتوج الشعرية الصينية والأرز "فرمسيل"، كشفت عن عدم وجود أي مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية الموجودة في الأسواق المغربية حاليا، وذلك في محاولة من المكتب كشف حقيقة ما تم تداوله أخيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، في بلاغ له، أن الاختبارات التي قام بها المكتب،بينت نتائجها إلى عدم رصد أي مواد بلاستيكية في منتوج الشعرية الصينية والأرز.

وعلاقة بالموضوع فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، قررا القيام بتحليلات دقيقة، للتأكد من صحة وجود مواد بلاستيكية على منتوج الشعرية، خاصة بعد أن ظهرت مؤخرا سيدة في شريط فيديو، تحذر المغاربة من استهلاك الشعرية الصينية، بعدما أضرمت بها النار واكتشفت أن بها رائحة بلاستيك.