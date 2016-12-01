بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو ﻿

نشر قبل قليل الشاب الدوزي على صفحته الرسمية بالفايسبوك،صورة له بأحد المحلات الخاصة ببيع المشروبات الطبيعية،مع تدوينة مثيرة عبر من خلالها عن فخره بخيرات وطنه المغرب.



"شوف تيفي":

نشر قبل قليل الشاب الدوزي على صفحته الرسمية بالفايسبوك،صورة له بأحد المحلات الخاصة ببيع المشروبات الطبيعية،مع تدوينة مثيرة عبر من خلالها عن فخره بخيرات وطنه المغرب.

وكتب الدوزي في تدوينته " الله على خيرات بلادي.. كاس ديال العصير ب 4 دراهم مكاينة حتى فشي بلاد".

وتفاعل عشاق فنان الراي بشكل كبير مع التدوينة والصورة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للمزاح مع الدوزي، قائلين بأن هذا الأخير اعتزل الفن واختار بيع العصير في ساحة جامع الفنا في مراكش.



