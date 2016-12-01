 تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار | دولي

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش | منوعات

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش

هذه هي حقيقة وجود مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية | مجتمع

هذه هي حقيقة وجود مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو | ثقافة و فنون

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو

الحموشي يقرر الاعتماد على نظام معلوماتي متطور لتدبير حظيرة سيارات الشرطة لخدمة المواطن | مجتمع

الحموشي يقرر الاعتماد على نظام معلوماتي متطور لتدبير حظيرة سيارات الشرطة لخدمة المواطن

تحليل: صورة عادية لـمول البندير تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي''

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار | بوليتيك

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي''

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 19:49 تحليل: صورة عادية لـمول البندير تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون
تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي''
أثارت صورة لعثمان ملين، الشهير بـ''مول البندير'' وهو جالس رفقة صديق له بالمقهى في ''لطيراس''، نقاشا وجدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، رغم بساطتها وعفويتها. والملاحظ أن هذه الصورة العادية جدا،

شوف تيفي

أثارت صورة لعثمان ملين، الشهير بـ"مول البندير" وهو جالس رفقة صديق له بالمقهى في "لطيراس"، نقاشا وجدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، رغم بساطتها وعفويتها.
والملاحظ أن هذه الصورة العادية جدا، للوجه الجديد في الأغنية الشعبية عثمان ملين، ما كانت لتلوكها الأعين وتتذيل بالتعليقات، لولا أن هذا المغني قد وجد له مكانا بالساحة الفنية، ليصبح في ظرف وجيز واحدا من مشاهير الأغنية الشعبية في المغرب، وأكثر هؤلاء لفتا للانتباه، خاصة بعد تفضيله للغناء على حساب تكوينه العلمي كـ"واحد قاري مزيان".

لكن أن تكون مشهورا في المغرب، فهذا يعني أنك انتقلت من وضعك العادي إلى أخر غير عادي، إذ يمكن أن تجلس في المقهى، لتفاجأ، بعد بضع دقائق بصورك منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي وأنت تحتسي فنجان شاي، لتتعدد القراءات حول طريقة "شريب أتاي" أو"اللوغو" الموضوع بـ"الكأس" مع التخمين هل تفضل الشاي بالنعناع أم بالشيبة وغير ذلك من التفاصيل.. كما قد تترجل من سيارتك مفضلا المشي قليلا، ليحيطك الناس بعدسات الهواتف الذكية رغبة في اقتناص صورة حصرية لك..

فأن تكون شهيرا أيضا، فهذا يعني أنك لم تعد مِلك نفسك، وأن من راقهم فنَّك، أصبح لهم نصيب منك، من مشيتك، وطريقتك في الكلام، وأسلوبك في اللباس، وحتى رأيك حول ظاهرة معينة أو موقف من حدث يصبح "سكوبا" يتناقله الناس بينهم.. بعبارة أخرى، فأن تكون مشهورا، فهذا يعني أنك محط أنظار المجتمع.. تماما كما حصل مع "مول البندير" إذ تحولت صورة عادية له في المقهى إلى مادة تغذي نهم الناس الولوعين بأخبار المشاهير.. وهذا تعبير آخر لما يسمى في الصحافة الغربية، وتحديدا عند "البابارازي" بـ"ضريبة الشهرة".


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عثمان ملين مول البندير الأغنية الشعبية المغرب الشهرة صورة التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو | ثقافة و فنون

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو

بالفيديو.. فنان مصري يؤم المصلين خلال صلاة الفجر بصوت جد رائع وفايسبوكيون غاضبون لأنه صور ذلك بنفسه | ثقافة و فنون

بالفيديو.. فنان مصري يؤم المصلين خلال صلاة الفجر بصوت جد رائع وفايسبوكيون غاضبون لأنه صور ذلك بنفسه

بالصور..النجم التركي مراد يلدريم يقدم هدية ثمينة للمغربية ايمان الباني قبل زواجهما | ثقافة و فنون

بالصور..النجم التركي مراد يلدريم يقدم هدية ثمينة للمغربية ايمان الباني قبل زواجهما

الرئيس الليبي الراحل معمر القدافي يدخل على خط مقتل الفنانة ذكرى بعد مرور13 على وفاتها | ثقافة و فنون

الرئيس الليبي الراحل معمر القدافي يدخل على خط مقتل الفنانة ذكرى بعد مرور13 على وفاتها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم..لحظة استخراج جن على المباشر من سيدة مغربية و حوار مثير بين الجِني و الراقي(شاهد الفيديو) | بــووز
منذ 30 دقيقة

صادم..لحظة استخراج جن على المباشر من سيدة مغربية و حوار مثير بين الجِني و الراقي(شاهد الفيديو)

بالفيديو | رد خطير من الكوميدي جواج على السعودي الذي سخر من المغرب | زووم

بالفيديو | رد خطير من الكوميدي ''جواج '' على السعودي الذي سخر من المغرب

زوج خواتات سكرانات ضّاربو فكازا ووحدة فيهم مشات لسبيطار | بــووز

زوج خواتات سكرانات ضّاربو فكازا ووحدة فيهم مشات لسبيطار

مالك مقلق.. قصة مؤثرة لزوجة مغربية رفضو يعطيوها الإقامة بسباب راجلها الأجنبي | خارج البلاطو

مالك مقلق.. قصة مؤثرة لزوجة مغربية رفضو يعطيوها الإقامة بسباب راجلها الأجنبي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار | دولي
منذ 16 دقيقة

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش | منوعات

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.