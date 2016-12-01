تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي'' ﻿

أثارت صورة لعثمان ملين، الشهير بـ''مول البندير'' وهو جالس رفقة صديق له بالمقهى في ''لطيراس''، نقاشا وجدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، رغم بساطتها وعفويتها. والملاحظ أن هذه الصورة العادية جدا،

شوف تيفي

أثارت صورة لعثمان ملين، الشهير بـ"مول البندير" وهو جالس رفقة صديق له بالمقهى في "لطيراس"، نقاشا وجدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، رغم بساطتها وعفويتها.

والملاحظ أن هذه الصورة العادية جدا، للوجه الجديد في الأغنية الشعبية عثمان ملين، ما كانت لتلوكها الأعين وتتذيل بالتعليقات، لولا أن هذا المغني قد وجد له مكانا بالساحة الفنية، ليصبح في ظرف وجيز واحدا من مشاهير الأغنية الشعبية في المغرب، وأكثر هؤلاء لفتا للانتباه، خاصة بعد تفضيله للغناء على حساب تكوينه العلمي كـ"واحد قاري مزيان".

لكن أن تكون مشهورا في المغرب، فهذا يعني أنك انتقلت من وضعك العادي إلى أخر غير عادي، إذ يمكن أن تجلس في المقهى، لتفاجأ، بعد بضع دقائق بصورك منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي وأنت تحتسي فنجان شاي، لتتعدد القراءات حول طريقة "شريب أتاي" أو"اللوغو" الموضوع بـ"الكأس" مع التخمين هل تفضل الشاي بالنعناع أم بالشيبة وغير ذلك من التفاصيل.. كما قد تترجل من سيارتك مفضلا المشي قليلا، ليحيطك الناس بعدسات الهواتف الذكية رغبة في اقتناص صورة حصرية لك..

فأن تكون شهيرا أيضا، فهذا يعني أنك لم تعد مِلك نفسك، وأن من راقهم فنَّك، أصبح لهم نصيب منك، من مشيتك، وطريقتك في الكلام، وأسلوبك في اللباس، وحتى رأيك حول ظاهرة معينة أو موقف من حدث يصبح "سكوبا" يتناقله الناس بينهم.. بعبارة أخرى، فأن تكون مشهورا، فهذا يعني أنك محط أنظار المجتمع.. تماما كما حصل مع "مول البندير" إذ تحولت صورة عادية له في المقهى إلى مادة تغذي نهم الناس الولوعين بأخبار المشاهير.. وهذا تعبير آخر لما يسمى في الصحافة الغربية، وتحديدا عند "البابارازي" بـ"ضريبة الشهرة".





