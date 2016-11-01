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صادم: قبل عرسها بساعات.. ضبظ زوجة في أحضان عشيقها داخل وكر للدعارة بالصخيرات

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 19:08 صادم: قبل عرسها بساعات.. ضبظ زوجة في أحضان عشيقها داخل وكر للدعارة بالصخيرات | حوادث و حقوق
صادم: قبل عرسها بساعات.. ضبظ زوجة في أحضان عشيقها داخل وكر للدعارة بالصخيرات
واقعة غريبة و مثيرة تلك التي اهتزت على إثرها منطقة عين الحياة بمدينة الصخيرات اليوم الخميس، بعدما ضبطت عناصر الدرك الملكي عشيقين يمارسان الجنس داخل منزل معد للدعارة.

شوف تيفي:

واقعة غريبة و مثيرة تلك التي اهتزت على إثرها منطقة عين الحياة بمدينة الصخيرات اليوم الخميس، بعدما ضبطت عناصر الدرك الملكي عشيقين يمارسان الجنس داخل منزل معد للدعارة.

و تبين حسب ما توصلت له "شوف تيفي" أن المعنية بالأمر، عروس جديدة عقدت قرانها على شاب آخر ولم يتبقى على موعد حفل زفافها إلا ساعات، بعدما رتبت عائلة العروسين كل الأمور التي تخص حفل الزفاف.

و أضافت نفس المصادر،أن زوج الموقوفة أصيب بصدمة بعدما تم ضبظ زوجته في أحضان شاب آخر.

و قد تم وضع العشيقين المتلبسين رهن الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهما قبل مثولهما أمام القضاء بالمحكمة الإبتدائية بتمارة.

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شوف تيفي المغرب زفاف الحراسة النظرية الدعارة

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