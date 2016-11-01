 تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية محرومون من الدراسة والحكومة ''اوت'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار | دولي

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش | منوعات

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش

هذه هي حقيقة وجود مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية | مجتمع

هذه هي حقيقة وجود مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو | ثقافة و فنون

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو

الحموشي يقرر الاعتماد على نظام معلوماتي متطور لتدبير حظيرة سيارات الشرطة لخدمة المواطن | مجتمع

الحموشي يقرر الاعتماد على نظام معلوماتي متطور لتدبير حظيرة سيارات الشرطة لخدمة المواطن

تحليل: صورة عادية لـمول البندير تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي''

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار | بوليتيك

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية محرومون من الدراسة والحكومة ''اوت''

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 18:54 تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية محرومون من الدراسة والحكومة اوت | بوليتيك
تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية محرومون من الدراسة والحكومة ''اوت''
حرم إضراب الأساتذة المتدربين لأكثر من أسبوعين، تلاميذ مؤسسات تعليمية بمناطق مختلفة بالمغرب من الدراسة خاصة في المناطق القروية.

شوف تيفي

حرم إضراب الأساتذة المتدربين لأكثر من أسبوعين، تلاميذ مؤسسات تعليمية بمناطق مختلفة بالمغرب من الدراسة خاصة في المناطق القروية.

وكشف مصدر خاص "لشوف تيفي" أن مؤسسات تعليمية أصبح التلاميذ بها محرومون من بعض الحصص الأساسية خاصة أن أغلبهم مقبل على الإمتحانات الإشهادية في آخر السنة، حيث أضحى التلاميذ قريبين من إنهاء دروس بعض المواد فيما مواد أخرى مازالوا متعثرين فيها ومتأخرين بشكل كبير ما يزيد من تأزيم الوضع خاصة في البوادي.

وأضاف ذات المصدر، أنه في الوقت الذي تعقد فيه إجتماعات ماراطونية برئاسة والي مدينة الرباط الفتيت، بين ممثلين عن الأساتذة المتدربين ولجنة تتبع مع المصالح الوزارية المعنية منذ يوم أمس، نظم تلاميذ ثانوية الفضيلة بجماعة تافنكولت التابعة لمديرية تارودانت التي تعد خير مثال عن نتائج إضراب الأساتذة المتدربين وقفة إحتجاجية بفعل غياب الأطر التربوية.

وأوضح ذات المصدر، أن النيابة الإقليمية للتعليم بتارودانت، تتوفر تقريبا على 400 أستاذ متدرب، يدرس أغلبهم بالتعليم الإبتدائي فيما زملائهم الآخرون بالتعليم الثانوي والإعدادي، وأن إحتجاجهم للأسبوع الثالث على التوالي يضيع على التلاميذ فترات زمنية بالمقارنة مع زملائهم في المناطق والمدن الأخرى، لكن الإمتحانات الإشهادية لن تأخذ هذا الوقت الضائع لهم في الحسبان.

وإستنادا لذات المصادر، فهناك فروع مؤسسات تعليمية مثلا، تتوفر على أكثر من أستاذ متدرب خاصة في المؤسسات الإبتدائية مايعني أن مؤسسات تعليمية أو على الأقل فصولا دراسية تعيش عطلة منذ مدة، ووزارة التربية الوطنية ومصالحها اللامركزية تنتظر ما سيسفر عنه إجتماع لجنة تتبع ملف الأساتذة المتدربين بعمالة الرباط اليوم.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأساتذة المتدربين الإحتجاج تارودانت الحرمان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار | بوليتيك

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار

بسبب قانون الإرهاب: فرنسا ترفض منح مغاربة الإقامة وجمعية حقوقية تدخل على الخط | بوليتيك

بسبب قانون الإرهاب: فرنسا ترفض منح مغاربة الإقامة وجمعية حقوقية تدخل على الخط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم..لحظة استخراج جن على المباشر من سيدة مغربية و حوار مثير بين الجِني و الراقي(شاهد الفيديو) | بــووز
منذ 30 دقيقة

صادم..لحظة استخراج جن على المباشر من سيدة مغربية و حوار مثير بين الجِني و الراقي(شاهد الفيديو)

بالفيديو | رد خطير من الكوميدي جواج على السعودي الذي سخر من المغرب | زووم

بالفيديو | رد خطير من الكوميدي ''جواج '' على السعودي الذي سخر من المغرب

زوج خواتات سكرانات ضّاربو فكازا ووحدة فيهم مشات لسبيطار | بــووز

زوج خواتات سكرانات ضّاربو فكازا ووحدة فيهم مشات لسبيطار

مالك مقلق.. قصة مؤثرة لزوجة مغربية رفضو يعطيوها الإقامة بسباب راجلها الأجنبي | خارج البلاطو

مالك مقلق.. قصة مؤثرة لزوجة مغربية رفضو يعطيوها الإقامة بسباب راجلها الأجنبي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار | دولي
منذ 16 دقيقة

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش | منوعات

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.