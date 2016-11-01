تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية محرومون من الدراسة والحكومة ''اوت'' ﻿

حرم إضراب الأساتذة المتدربين لأكثر من أسبوعين، تلاميذ مؤسسات تعليمية بمناطق مختلفة بالمغرب من الدراسة خاصة في المناطق القروية.

شوف تيفي

حرم إضراب الأساتذة المتدربين لأكثر من أسبوعين، تلاميذ مؤسسات تعليمية بمناطق مختلفة بالمغرب من الدراسة خاصة في المناطق القروية.

وكشف مصدر خاص "لشوف تيفي" أن مؤسسات تعليمية أصبح التلاميذ بها محرومون من بعض الحصص الأساسية خاصة أن أغلبهم مقبل على الإمتحانات الإشهادية في آخر السنة، حيث أضحى التلاميذ قريبين من إنهاء دروس بعض المواد فيما مواد أخرى مازالوا متعثرين فيها ومتأخرين بشكل كبير ما يزيد من تأزيم الوضع خاصة في البوادي.

وأضاف ذات المصدر، أنه في الوقت الذي تعقد فيه إجتماعات ماراطونية برئاسة والي مدينة الرباط الفتيت، بين ممثلين عن الأساتذة المتدربين ولجنة تتبع مع المصالح الوزارية المعنية منذ يوم أمس، نظم تلاميذ ثانوية الفضيلة بجماعة تافنكولت التابعة لمديرية تارودانت التي تعد خير مثال عن نتائج إضراب الأساتذة المتدربين وقفة إحتجاجية بفعل غياب الأطر التربوية.

وأوضح ذات المصدر، أن النيابة الإقليمية للتعليم بتارودانت، تتوفر تقريبا على 400 أستاذ متدرب، يدرس أغلبهم بالتعليم الإبتدائي فيما زملائهم الآخرون بالتعليم الثانوي والإعدادي، وأن إحتجاجهم للأسبوع الثالث على التوالي يضيع على التلاميذ فترات زمنية بالمقارنة مع زملائهم في المناطق والمدن الأخرى، لكن الإمتحانات الإشهادية لن تأخذ هذا الوقت الضائع لهم في الحسبان.

وإستنادا لذات المصادر، فهناك فروع مؤسسات تعليمية مثلا، تتوفر على أكثر من أستاذ متدرب خاصة في المؤسسات الإبتدائية مايعني أن مؤسسات تعليمية أو على الأقل فصولا دراسية تعيش عطلة منذ مدة، ووزارة التربية الوطنية ومصالحها اللامركزية تنتظر ما سيسفر عنه إجتماع لجنة تتبع ملف الأساتذة المتدربين بعمالة الرباط اليوم.