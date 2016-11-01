بسبب قانون الإرهاب: فرنسا ترفض منح مغاربة الإقامة وجمعية حقوقية تدخل على الخط ﻿

تمكنت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان، من إنهاء ملف معقد لمغربيين وجزائريين، رفضت السلطات الفرنسية منحهم أوراق الإقامة، بسبب ما يسمى بقانون الإرهاب الجديد.



"شوف تيفي"



تمكنت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان، من إنهاء ملف معقد لمغربيين وجزائريين، رفضت السلطات الفرنسية منحهم أوراق الإقامة، بسبب ما يسمى بقانون الإرهاب الجديد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من الجمعية المذكورة، فإن هذه الأخيرة ومن خلال محاميها الخاص وبتنسيق مع جمعية أخرى، تمكنوا من إقناع القضاء الفرنسي بضرورة حصول المهاجرين الأربعة على الإقامة فوق الأراضي الفرنسية.

وأكدت ذات المصادر بأن القضاء الفرنسي رفض في البداية تمكين المهاجرين من الإقامة، بسبب محاولته تطبيق قانون الإرهاب الجديد عليهم، والذي يقضي بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف هذا المصدر بأن المهاجرين المعنيين بالأمر لم يتورطوا في قضية لها علاقة بالإرهاب أو بتهديد أمن البلاد، ما جعل القضاء الفرنسي بعد القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية وبالمرافعات بالاقتناع بتمكينهم من الإقامة.