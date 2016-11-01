 زوما تستخدم سلاح الوقاحة ضد المغرب وتطالبه بالتنازل عن صحرائه مقابل الانضمام إلى الاتحاد الافريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار | دولي

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش | منوعات

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش

هذه هي حقيقة وجود مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية | مجتمع

هذه هي حقيقة وجود مواد بلاستيكية في الشعرية الصينية

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو | ثقافة و فنون

بالصورة.. الدوزي يعتزل الغناء ويغير مهنته وها الحرفة الجديدة ديالو

الحموشي يقرر الاعتماد على نظام معلوماتي متطور لتدبير حظيرة سيارات الشرطة لخدمة المواطن | مجتمع

الحموشي يقرر الاعتماد على نظام معلوماتي متطور لتدبير حظيرة سيارات الشرطة لخدمة المواطن

تحليل: صورة عادية لـمول البندير تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

تحليل: صورة عادية لـ''مول البندير'' تثير جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي''

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار | بوليتيك

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

زوما تستخدم سلاح الوقاحة ضد المغرب وتطالبه بالتنازل عن صحرائه مقابل الانضمام إلى الاتحاد الافريقي

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 18:25 زوما تستخدم سلاح الوقاحة ضد المغرب وتطالبه بالتنازل عن صحرائه مقابل الانضمام إلى الاتحاد الافريقي | بوليتيك
زوما تستخدم سلاح الوقاحة ضد المغرب وتطالبه بالتنازل عن صحرائه مقابل الانضمام إلى الاتحاد الافريقي
''قبضة حديدية بين محمد السادس وزوما'' عنوان وقح ورد اليوم في جريدة الشروق الجزائرية، موردة أن الرباط رفعت احتجاجا ضد مفوضة الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما متهما أياها باحتجاز طلبه بالعودة

شوف تيفي

 

"قبضة حديدية بين محمد السادس وزوما" عنوان وقح ورد اليوم في جريدة الشروق الجزائرية، موردة أن الرباط رفعت احتجاجا ضد مفوضة الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما متهما أياها باحتجاز طلبه بالعودة إلى المنظمة بعد شكوى سابقة لرئيس الإتحاد إدريس ديبي، وأوضح "أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي" في سبتمبر الماضي. وتابع "تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري إجرائي غير مسبوق ولا أساس له (..) ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي". وتحصر لوائح الإتحاد الإفريقي حالات إقصاء أي عضو في وصول أي سلطة للحكم بطرق غير دستورية.

وتنص المادتان 27 و29 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي الموقع عليه العام 2000 أن الانضمام للإتحاد يتطلب تقديم طلب لرئيس المفوضية والذي يعرضه على الدول الأعضاء وإذا حاز البلد على أغلبية بسيطة (28 صوت) يبلغ بقبول عضويته.

ولا توجد حسب خبراء، مادة في العقد التأسيسي للإتحاد تجبر مفوضية المنظمة على الالتزام بآجال قانونية لعرض الطلب على الدول الأعضاء .وأضافت الشروق أن "الجنوب إفريقية دلاميني زوما المعروفة بدعمها المستميت للبوليساريو تلتزم الصمت إزاء الاتهامات المغربية في حقها" وترى أن انضمام المغرب سيزداد تعقيدا لأنها في آخر أيامها على رأس مفوضية الإتحاد الإفريقي، وتعد وزيرة الخارجية الكينية أمينة أحمد المرشحة الأقوى لخلافتها، وهي بدورها من أكثر المدافعين عن البوليساريو. وتناست الجريدة الإشارة إلى أن زوما خرقت مواثيق الاتحاد الافريقي، حينما طلبت من المغرب التزاما مكتوبا باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، أي أنها طالبته بالتنازل عن صحرائه مقابل الدخول إلى الاتحاد الافريقي، وبإيعاز من الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وهي وقاحة لاتملكها إلا زوما المدعومة بأموال البترول الجزائري.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الاتحاد الافريقي الصحراء الموروثة محمد السادس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار | بوليتيك

خط إئتماني ثالث في عهد حكومة بن كيران المنتهية ولايتها بقيمة 3.47 مليار دولار

تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية محرومون من الدراسة والحكومة اوت | بوليتيك

تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية محرومون من الدراسة والحكومة ''اوت''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم..لحظة استخراج جن على المباشر من سيدة مغربية و حوار مثير بين الجِني و الراقي(شاهد الفيديو) | بــووز
منذ 30 دقيقة

صادم..لحظة استخراج جن على المباشر من سيدة مغربية و حوار مثير بين الجِني و الراقي(شاهد الفيديو)

بالفيديو | رد خطير من الكوميدي جواج على السعودي الذي سخر من المغرب | زووم

بالفيديو | رد خطير من الكوميدي ''جواج '' على السعودي الذي سخر من المغرب

زوج خواتات سكرانات ضّاربو فكازا ووحدة فيهم مشات لسبيطار | بــووز

زوج خواتات سكرانات ضّاربو فكازا ووحدة فيهم مشات لسبيطار

مالك مقلق.. قصة مؤثرة لزوجة مغربية رفضو يعطيوها الإقامة بسباب راجلها الأجنبي | خارج البلاطو

مالك مقلق.. قصة مؤثرة لزوجة مغربية رفضو يعطيوها الإقامة بسباب راجلها الأجنبي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار | دولي
منذ 16 دقيقة

مغربي قفرها مع الطاليان وها أشنو دار

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية | بوليتيك

مثير : موريتانيون بأمريكا يحتجون ضد بيع سفارتهم بسبب الأزمة المالية

البام يتنازل عن رئاسة جماعة قروية للأحرار خوفا من فوز البيجيدي الذي إنقسم أعضاؤه | بوليتيك

''البام'' يتنازل عن رئاسة جماعة قروية ''للأحرار'' خوفا من فوز ''البيجيدي'' الذي إنقسم أعضاؤه

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش | منوعات

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.