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بالصورة.. بعد فضيحة ماكياج المرأة المعنفة.. هذا ما وقع ببرنامج صباحيات

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 18:15 بالصورة.. بعد فضيحة ماكياج المرأة المعنفة.. هذا ما وقع ببرنامج صباحيات | مجتمع
بالصورة.. بعد فضيحة ماكياج المرأة المعنفة.. هذا ما وقع ببرنامج صباحيات
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة تعود لبرنامج صباحيات الذي تبثه قناة ''دوزيم''، أوضحت بأن البرنامج وبعد فضيحة

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة تعود لبرنامج صباحيات الذي تبثه قناة "دوزيم"، أوضحت بأن البرنامج وبعد فضيحة
"ماكياج المرأة المعنفة"، قام بتغيير المكلفة بحصة "الماكياج" بخبير آخر في هذا المجال.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع الصورة، إدارة القناة بالكشف عن تفاصيل تسبب حلقة "ماكياج المرأة المعنفة" في إبعاد خبيرة التجميل، في حين اعتبر آخرون بأن جميع مكونات
برنامج صباحيات ساهمت في وقوع الفضيحة التي تطرقت لها العديد من المواقع العالمية
.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المواقع العالمية وأيضا الصحف الورقية، نشرت في صدر صفحاتها الرئيسية عناوانين ساخرة من فضيحة برنامج صباحيات دوزيم.

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