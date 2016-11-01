مثير.. حجز كمية مهمة من المخدرات داخل خزان وقود شاحنة للنقل الدولي بطنجة ﻿

تم، صباح اليوم الخميس، على مستوى ميناء طنجة المتوسط، ضبط وحجز نحو 120 كلغ من مخدر الشيرا، وأسفرت العملية عن توقيف مواطن مغربي مشتبه به في محاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

"شوف تيفي"

تم، صباح اليوم الخميس، على مستوى ميناء طنجة المتوسط، ضبط وحجز نحو 120 كلغ من مخدر الشيرا، وأسفرت العملية عن توقيف مواطن مغربي مشتبه به في محاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

وأوضح مصدر أمني أنه تم، صباح اليوم خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين المصالح الأمنية والجمارك بميناء طنجة المتوسط، حجز 120 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة على شكل صفائح داخل خزان وقود شاحنة للنقل الدولي.

وقامت مصالح الأمن، بعد اكتشاف المخدرات عبر جهاز التفتيش المغناطيسي، بتوقيف سائق الشاحنة، وهو مغربي يبلغ من العمر 43 سنة، للاشتباه في محاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي واستعمال ناقلة مخصصة لنقل البضائع.

وأضاف المصدر أنه تمت إحالة الضنين على الشرطة القضائية الولائية لطنجة لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة المختصة.