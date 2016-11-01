بالفيديو.. فنان مصري يؤم المصلين خلال صلاة الفجر بصوت جد رائع وفايسبوكيون غاضبون لأنه صور ذلك بنفسه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، ظهر خلالها الفنان المصري أحمد سعد وهو يؤم المصلين خلال صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، ظهر خلالها الفنان المصري أحمد سعد وهو يؤم المصلين خلال صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة.



وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الفيديوهات، حيث عبر الجميع عن إعجابهم بالصوت العذب للفنان المصري خلال تجويد القرآن الكريم، بينما عبر آخرون عن غضبهم من قيام الفنان بتوثيق رفعه للآذان بنفسه وتركيزه على كاميرا الهاتف خلال إقامته للصلاة.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري أحمد سعد، يعتبر من بين أبرز الأصوات الشبابية في مصر والتي تمكنت من فرض نفسها في الساحة الفنية بمصر.



