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مثير.. سيدة حاولت إدخال القرقوبي في جهازها التناسلي لزوجها المسجون في عكاشة..وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 17:24 مثير.. سيدة حاولت إدخال القرقوبي في جهازها التناسلي لزوجها المسجون في عكاشة..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق
مثير.. سيدة حاولت إدخال القرقوبي في جهازها التناسلي لزوجها المسجون في عكاشة..وها شنو وقع ليها
قدمت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي سيدة متورطة في حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.

"شوف تيفي"

قدمت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي سيدة متورطة في حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد جاءت أطوار إيقاف المعنية بالأمر من طرف موظفات السجن المحلي بعد أن تم العثور بحوزتها على كمية 30 قرص مهلوس مدسوسة بجهازها التناسلي محاولة إدخالها إلى زوجها المعتقل.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعنية بالأمر تم تقديمها إلى العدالة فور إستكمال جميع الإجراءات الضرورية من أجل تهمة حيازة الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى مؤسسة سجنية.

 

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المغرب شوف تيفي منطقة عين السبع الحي المحمدي مؤسسة سجنية الجهاز التناسلي العدالة

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