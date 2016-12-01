بالصور..النجم التركي مراد يلدريم يقدم هدية ثمينة للمغربية ايمان الباني قبل زواجهما ﻿

في جو رومانسي غمره الحب اجتمعت عائلة ملكة جمال المغرب ايمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم في تركيا للاحتفال بعقد قرانهما ،تبين ذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتهم ملكة جمال المغرب على الانستغرام

''شوف تيفي'': زينب نمروك



في جو رومانسي غمره الحب اجتمعت عائلة ملكة جمال المغرب ايمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم في تركيا للاحتفال بعقد قرانهما ،تبين ذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتهم ملكة جمال المغرب على الانستغرام ظهر من خلالها مراد وهو يقدم لها خاتم الزواج بابتسامة عريضة.



وفي صورة أخرى ظهرت إيمان الباني، وهي تقبل أم زوجها، وأرفقتها بتدوينة قائلة: ''ربي عطاني أم تانية كتبغني وكتعتبرني بنتها تانية أم راجلي الغزالة مراد الله يحفظها لية''.



