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ضربة موجعة للخصوم.. الملك محمد السادس يدشن أضخم مشروع غازي بإفريقيا

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 16:34 ضربة موجعة للخصوم.. الملك محمد السادس يدشن أضخم مشروع غازي بإفريقيا | بوليتيك
ضربة موجعة للخصوم.. الملك محمد السادس يدشن أضخم مشروع غازي بإفريقيا
سيدشن الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجريا بالعاصمة أبوجا رسميا، الإنطلاقة لبناء أضخم محطة غازية بإفريقيا ستكلف ملايير الدولارات حسبما كشفته مجلة ''إيكونومي أونتروبريز''.

شوف تيفي 

سيدشن الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجريا بالعاصمة أبوجا رسميا، الإنطلاقة لبناء أضخم محطة غازية بإفريقيا ستكلف ملايير الدولارات حسبما كشفته مجلة ''إيكونومي أونتروبريز''.

وإستنادا لذات المجلة، فإن المشروع المنتظر إعطاء إنطلاقته بالموازاة مع الزيارة الملكية المرتقبة اليوم الخميس والجمعة (01 -02 دجنبر 2016) من طرف الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، يتعلق بنقل الغاز النيجيري للمملكة المغربية عبر دول الساحل ومنه للتصدير نحو الدول الأوروبية.

وحسب ذات المجلة فالمغرب ونيجريا يتجهان لطي صفحة الخلاف الطويلة بينهما، حيث إنطلقت فعليا منذ زيارة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، ومدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، للقاء الرئيس النيجيري محمد بخاري، في العاصمة أبوجا، والذي رحب بفكرة المغرب إنشاء مصنع للأسمدة في نيجيريا، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يخدم بلاده ومنطقة غرب إفريقيا بأكملها.

كما سبق للملك محمد السادس، أن أجرى بالجناح الملكي بالمنطقة الزرقاء بموقع مؤتمر (كوب 22) بمراكش، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، محمد بخاري الذي رفض تهنئة إبراهيم غالي زعيم ما يسمى بجبهة البوليساريو سواء بتعيينه مكان الراحل عبد العزيز المراكشي أو بمناسبة أي عيد وطني في سابقة من نوعها منذ سنة 1984 التي أعلنت فيها نيجريا الإعتراف بالكيان الصحراوي الوهمي.

 

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