الرئيس الليبي الراحل معمر القدافي يدخل على خط مقتل الفنانة ذكرى بعد مرور13 على وفاتها ﻿

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بعدما كشف شقيق الفنانة التونسية ذكرى عن تطورات جديدة في قضية مقتل أخته لجريدة نسمة التونسية، كشفت عائلة الفنّانة التونسية الراحلة ذكرى، اليوم الخميس في تصريحات جديدة بأنَّ عملية القتل مرتبطة بالأغنية التي غنَّتها، التي هي من كلمات معمر القذافي، لما فيها من إساءة لتلك الدول.
و قالت العائلة،أنها تتوفرعلى معلومات بالأسماء والشخصيات المتورطة في عملية قتل ذكرى محمد، مفيدة بأنهم ينتمون إلى دول معينة.
و كان شقيق ذكرى، محمد الدّالي، قد كشف أنّ عائلتها تحصّلت على معطيات جديدة وخطيرة بخصوص مقتلها، تدحض الرواية التي قيل فيها إنَّ زوجها قتلها ثمَّ انتحر
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