عاجل وانفراد.. هذا هو الحل الوحيد لكي يغادر سعد لمجرد ''سجن فلوري''..وتفاصيل مثيرة بخصوص القضية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قانوني قريب من الفنان سعد لمجرد، بأن هذا الأخير يمكنه مغادرة سجن ''فلوري'' بباريس خلال الأيام المقبلة، إذا ما اتفق رفقة هيئة الدفاع الخاصة به على التصعيد من خلال الإضراب عن

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قانوني قريب من الفنان سعد لمجرد، بأن هذا الأخير يمكنه مغادرة سجن ''فلوري'' بباريس خلال الأيام المقبلة، إذا ما اتفق رفقة هيئة الدفاع الخاصة به على التصعيد من خلال الإضراب عن الطعام أو بالتفكير في خطة أخرى لمواجهة مكر وذكاء محامي الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وأكد ذات المصدر العالم بخبايا قضية الفنان المغربي بأن سعد لمجرد عليه اتخاذ هذه الخطوة التي ستفرض على قاضي التحقيق الفرنسي إرغام الفتاة الفرنسية بحضور المواجهة وأيضا حصوله على السراح المؤقت، وذلك من خلال إضرابه عن الطعام وهو ما سيجعل جمعيات حقوقية فرنسية ومغربية، تدخل على خط القضية وتضغط أكثر على القضاء الفرنسي لكي يعانق الحرية مؤقتا.

وأوضح ذات المصدر بأن شهادة عاملة النظافة أول أمس أمام قاضي التحقيق والتي كشفت خلالها تفاصيل ما شاهدته، عقدت بشكل كبير مهمة هيئة الدفاع عن لمجرد، موضحا بأن هذا الأخير من المنتظر أن يبقى خلف القضبان الحديدية خلال الأشهر المقبلة.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشفت تفاصيل ''مامادو بينا'' عاملة النظافة، والتي صرحت أمام قاضي التحقيق بأنها شاهدت الفتاة الفرنسية عارية بممر الفندق وهي تصرخ وتطلب النجدة، نافية في الوقت ذاته حضورها أو مشاهدتها للحظة التي قام بها سعد لمجرد بتعنيفها، لكنها أكدت وجود أثار تعنيف على ''لورا بريول''.