عاجل وبالصور.. فاجعة طرقية تهز مدينة قلعة السراغنة..وهذا هو عدد القتلى ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي مراكش ودمنات وبالظبط بمركز سيدي رحال بقلعة السراغنة، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص على الفور.

''شوف تيفي''



شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي مراكش ودمنات وبالظبط بمركز سيدي رحال بقلعة السراغنة، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص على الفور.



وحسب مصادر محلية فإن الحادثة ، وقعت عقب اصطدام بين سيارة من نوع مرسيديس بأخرى من ''بيوجو''، ما تسبب في سقوط هذه الأخيرة في قناة للمياه ووفاة من عليها غرقا.



وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي،حلت بعين المكان وقامت بمعاينة الحادث، بينما تم نقل جثة الضحايا إلى المركز الصحي العطاوية.