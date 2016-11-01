عاجل و انفراد:هذه حقيقة الخلاف بين سعد لمجرد و مدير أعماله بفرنسا ﻿

شوف تيفي:
علمت '' شوف تيفي''، من مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أنه لا يوجد خلاف بين الفنان المغربي سعد لمجرد ومدير أعماله رضى البرادي.
و كشفت ذات المصادر،أن سعد لم يطلب من والديه فك ارتباطاته المهنية مع رضى مضيفة أن رضى و سعد تربطهما علاقة صداقة قوية قبل العمل معا.
و طالبت ذات المصادر،من الجهات التي تُروج لمثل هذه الأخبار،أن تترك سعد و شأنه خصوصا و أنه يمر من مرحلة جد صعبة.
و أفادت أنباء راجت أن سعد لمجرد طلب من والديه البشير عبدو و نزهة الركراكي فك جميع ارتباطاته برضى بعد هذه القضية التي لم يُعرف مصيرها بعد.
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