عاجل و انفراد:هذه حقيقة الخلاف بين سعد لمجرد و مدير أعماله بفرنسا ﻿

علمت '' شوف تيفي''، من مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أنه لا يوجد خلاف بين الفنان المغربي سعد لمجرد ومدير أعماله رضى البرادي.

شوف تيفي:

علمت '' شوف تيفي''، من مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أنه لا يوجد خلاف بين الفنان المغربي سعد لمجرد ومدير أعماله رضى البرادي.

و كشفت ذات المصادر،أن سعد لم يطلب من والديه فك ارتباطاته المهنية مع رضى مضيفة أن رضى و سعد تربطهما علاقة صداقة قوية قبل العمل معا.

و طالبت ذات المصادر،من الجهات التي تُروج لمثل هذه الأخبار،أن تترك سعد و شأنه خصوصا و أنه يمر من مرحلة جد صعبة.

و أفادت أنباء راجت أن سعد لمجرد طلب من والديه البشير عبدو و نزهة الركراكي فك جميع ارتباطاته برضى بعد هذه القضية التي لم يُعرف مصيرها بعد.



