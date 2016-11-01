خطير..سيناريو شرطي المرور يتكرر بطنجة..سيارة تدهس شرطيا بطريقة مروعة ..وهذه هي التفاصيل ﻿

تعرض شرطي، بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، لحادث خطير، بعد أن دهسته سيارة تسير بسرعة جنونية بطريقة مروعة.

''شوف تيفي''

تعرض شرطي، بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، لحادث خطير، بعد أن دهسته سيارة تسير بسرعة جنونية بطريقة مروعة.

وحسب مصادر طنجاوية فإن الحادثة وقعت بمنطقة مالاباطا، وبالتحديد بشارع محمد السادس، حيث تفاجأ المتواجدون بعين المكان بقيام سيارة مجنونة بدهس الشرطي الذي كان بلباسه الرسمي قبل أن تفر إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الشرطي في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن هوية سائق السيارة.





