السجن لرجال شرطة متورطين في وفاة شخص داخل زنزانة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن محكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لشرطيين برتبة لواء خفيف لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، عقب متابعتهم في قضية تتعلق بوفاة شخص داخل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن محكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لشرطيين برتبة لواء خفيف لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، عقب متابعتهم في قضية تتعلق بوفاة شخص داخل الزنزانة دائرة أمنية تابعة لأمن الحي المحمدي بالبيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المحكمة، قضت كذلك بسجن شرطي برتبة مقدم شرطة سنة ونصف حبسا نافدان وببراءة شرطي آخر كان في حالة سراح.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية، تفجرت قبل مدة، عقب وفاة شخص كان موقوفا بدائرة أمنية بالحي المحمدي، ما جعل السلطات تفتح تحقيقا في النازلة.