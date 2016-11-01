حامي الدين : الحل الوحيد المتاح أمام بن كيران هو العودة للإنتخابات ﻿

أكد القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين عبر تدوينة على حائطه الفايسبوكي بعد إنسداد الأفق مرة ثانية لتشكيل الحكومة، أن ''الحل الوحيد الذي يراه من الناحية الدستورية والسياسية هو

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أكد القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين عبر تدوينة على حائطه الفايسبوكي بعد إنسداد الأفق مرة ثانية لتشكيل الحكومة، أن ''الحل الوحيد الذي يراه من الناحية الدستورية والسياسية هو العودة للناخبين والناخبات في انتخابات حرة ونزيهة تنظم في أقرب الآجال''.

وتابع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تدوينته، أنه ''في حال إعلان عبد الإله بنكيران بشكل صريح أنه فشل في تشكيل الأغلبية البرلمانية، لا أرى من الناحية الدستورية والسياسية من حل آخر سوى العودة للناخبين والناخبات في انتخابات حرة ونزيهة تنظم في أقرب الآجال''.

وتأتي تدوينة المستشار البرلماني عن حزب المصباح، مباشرة بعد إعلان بن كيران يوم أمس عن وجود ثلاثة أحزاب فقط، حسمت تواجدها في الحكومة المقبلة، وهم حزب الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، في حين مازال موقف حزب الإتحاد الإشتراكي يسوده الغموض بعد سفر إدريس لشكر إلى فلسطين رفقة إلياس العماري وامحند العنصر، وهو الموقف الذي أغضب بن كيران كثيرا رغم اللقاء القبلي الذي جمع بينهما بمنزل بن كيران.