 قصة جديدة مؤلمة.. بعد لمياء: مغربية عايشة التشرد في قطر بسبب زوجها الأردني+فيديو وتفاصيل جد صادمة ﻿
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قصة جديدة مؤلمة.. بعد لمياء: مغربية عايشة التشرد في قطر بسبب زوجها الأردني+فيديو وتفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 14:30 قصة جديدة مؤلمة.. بعد لمياء: مغربية عايشة التشرد في قطر بسبب زوجها الأردني+فيديو وتفاصيل جد صادمة | مجتمع
قصة جديدة مؤلمة.. بعد لمياء: مغربية عايشة التشرد في قطر بسبب زوجها الأردني+فيديو وتفاصيل جد صادمة
بعد لمياء معتمد والتي عاشت العذاب وضاقت المر بالديار السعودية، توصلت ''شوف تيفي'' بقصة أخرى مؤلمة وحزينة لمغربية تعيش حياة التشرد والضياع بدولة قطر منذ ثلاثة أيام بعد أن طردها زوجها من منزل الزوجية

 ''شوف تيفي''

 بعد لمياء معتمد والتي عاشت العذاب وضاقت المر بالديار السعودية، توصلت ''شوف تيفي'' بقصة أخرى مؤلمة وحزينة لمغربية تعيش حياة التشرد والضياع بدولة قطر منذ ثلاثة أيام بعد أن طردها زوجها من منزل الزوجية وقام بالاعتداء عليها وتعنيفها بطريقة شنيعة.

وقالت هاجر الخبابز في اتصال لها مع ''شوف تيفي''اليوم الخميس، إن زوجها الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية والذي يعمل كمدير لفحص السيارات، قام بتعنيفها من خلال توجيه العديد من الضربات لها على مستوى الوجه والظهر، ليتم نقلها بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى، لتتقدم بعد ذلك بشكاية للشرطة والتي قامت باعتقال زوجها وإطلاق سراحه بعد ذلك.

وأضافت هاجر البالغة من العمر 32 عاما بأن زوجها الذي ارتبطت به في شهر فبراير الماضي، هدد بحرق وجهها، ثم قام بطردها من المنزل، لتجد نفسها تعيش التشرد، حيث نامت لمدة ثلاثة أيام بكورنيش الدوحة، قبل أن ترسل لها صديقتها من فرنسا مبلغا ماليا مكنها من النزول في أحد الفنادق.

وأوضحت هاجر بأنها تواصلت مع السفارة المغربية والتي مكنتها من رقم هاتف محامية والتي تعاملت معها بطريقة غير لائقة ورفضت التعاون معها، مؤكدة بأنها وجدت نفسها وحيدة دون سند أو مُعين.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هاجر الديار السعودية قطر مغربية التشرد

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