سعد لمجرد فالحبس بباريس والماناجير ديالو محتافل فكازا و ها فين ﻿

شوف تيفي:
في عز الأزمة التي يمر منها الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، شوهد مساء أمس الأربعاء، مدير أعمال ''المعلم'' رضى البرادي بإحدى
صالات العرض بسينما ميغاراما.
و كان رضى قد حضر عرضا فكاهيا،رفقة المخرج أمين الرواني و عدد من الأصدقاء،حسب ما تم نشره بالانستغرام.
في سياق منفصل،كشفت مصادر إعلامية أن سعد لمجرد طلب من والديه البشير عبدو و نزهة الركراكي فك جميع ارتباطاته
برضى بعد هذه القضية التي لم يُعرف مصيرها بعد.
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