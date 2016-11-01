سعد لمجرد فالحبس بباريس والماناجير ديالو محتافل فكازا و ها فين ﻿

في عز الأزمة التي يمر منها الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، شوهد مساء أمس الأربعاء، مدير أعمال ''المعلم'' رضى البرادي بإحدى صالات العرض بسينما ميغاراما.

شوف تيفي:

في عز الأزمة التي يمر منها الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، شوهد مساء أمس الأربعاء، مدير أعمال ''المعلم'' رضى البرادي بإحدى

صالات العرض بسينما ميغاراما.

و كان رضى قد حضر عرضا فكاهيا،رفقة المخرج أمين الرواني و عدد من الأصدقاء،حسب ما تم نشره بالانستغرام.

في سياق منفصل،كشفت مصادر إعلامية أن سعد لمجرد طلب من والديه البشير عبدو و نزهة الركراكي فك جميع ارتباطاته

برضى بعد هذه القضية التي لم يُعرف مصيرها بعد.



