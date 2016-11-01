صادم..مصابة بالسيدا تعترف ..كنمشي عند الطبيب ديال السنان و مكنقولش ليه فيا السيدا و ها علاش ﻿

شوف تيفي:
كشفت فاطمة الزهراء، وهي أم مغربية حاملة لداء فقدان المناعة المكتسب ''السيدا'' ،أنها تتعرض للطرد من طرف أطباء الأسنان عندما تكشف لهم عن نوعية مرضها .
و قالت فاطمة الزهراء و التي تقطن بمدينة الدار البيضاء في تصريح لشوف تيفي،إنها قررت بعد معاناها من التهميش و الإقصاء ،أن تلجأ لأطباء الأسنان دون أن تخبرهم أنها مصابة بالسيدا،مضيفة'' حتا شي واحد مبغا يعالجني مبقيتش كنقول ليهم أنا فيا السيدا''.
وكانت وزارة الصحة، أوضحت أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية تضاعف، حيث انتقل من 4.047 في سنة 2011 إلى 9.860 نهاية يونيو 2016، وذلك باعتماد آخر توجيهات منظمة الصحة العالمية، بما فيها مفهوم ''الكشف ثم العلاج''.
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