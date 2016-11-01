فيديو مثير.. شفار دخل لجمعية حقوقية في طنجة وسرق حقيبة رئيسة الجمعية بطريقة احترافية والكاميرا شداتو ﻿

تعرضت حسناء أزواغ رئيسة القلوب الرحيمة، أمس الأربعاء، للسرقة على يد لص محترف، قام بدخول مقر الجمعية وسرقة حقيبتها مستغلا انشغالها في استقبال بعض الضيوف.

''شوف تيفي''

تعرضت حسناء أزواغ رئيسة القلوب الرحيمة، أمس الأربعاء، للسرقة على يد لص محترف، قام بدخول مقر الجمعية وسرقة حقيبتها مستغلا انشغالها في استقبال بعض الضيوف.

وكشفت رئيسة الجمعية المذكورة على حسابها الخاص على الفايسبوك عن تفاصيل هذه الواقعة،موضحة بأنها كانت منشغلة في استقبال ضيوفها داخل مقر الجمعية وهو الأمر الذي استغله لص رصدته كاميرا المراقبة حيث قام بالتسلسل إلى مكتبها وسرقة حقيبتها التي تحتوي على أوراقها الشخصية مثل البطاقة الوطنية ورخصة السياقة والبطاقة البنكية بالإضافة إلى مبلغ مالي وأوراق أخرى.

وأوضحت أزواغ بأن اللص في عقده الثالث، ادعى بأنه يعمل في الصباغة وقد أرسله أحد المحسنين لإعادة صباغة مقر الجمعية، كاشفا لها على مواصفات المحسن الذي أرسله، لتعتقد بأنه زوجها ''عبد الله''، ليستغل بعد ذلك انشغالها ليتسلل إلى الطابق العلوي لمقر الجمعية ويسرق حقيبتها.

وربطت رئيس الجميعة في تدوينتها التي نشرتها على حائطها الفايسبوكي، بالتهديدات التي تلقتها من قبل بعض الأشخاص في إحدى الصفحات الفايسبوكية بالقتل، مؤكدة بأن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون السرقة مدبرة ومن خطط لها يعرف مقر الجمعية.



وأكدت أزواغ في تدوينتها بأنها تقدمت بشكاية لوكيل الملك،معززة بشريط فيديو يكشف عن هوية السارق، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات التي قد تفيد في حل لغز النازلة.





