خطير.. عصابة قاصرين تحمل الأسلحة البيضاء تروع ساكنة المحمدية ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية من تقديم شخصين قاصرين إلى العدالة، وذلك لتورطهما في مجموعة من السرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية من تقديم شخصين قاصرين إلى العدالة، وذلك لتورطهما في مجموعة من السرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 17 سنة، بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المعنية بناء على شكايات مجموعة من المواطنين.



وأوضح المصدر ذاته بأن أن البحث لا يزال متواصلا من أجل إيقاف شركاء القاصرين في هذه الأفعال الإجرامية.