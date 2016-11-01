 اليازغي: هذا هو سر الاستقرار في المغرب ﻿
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اليازغي: هذا هو سر الاستقرار في المغرب | بوليتيك

اليازغي: هذا هو سر الاستقرار في المغرب

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اليازغي: هذا هو سر الاستقرار في المغرب

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 13:04 اليازغي: هذا هو سر الاستقرار في المغرب | بوليتيك
اليازغي: هذا هو سر الاستقرار في المغرب
''لما هبت رياح الحرية والعدالة والديمقراطية في العالم العربي، كان المغرب البلد الوحيد الذي استقبل تلك الرياح بشكل إيجابي، والكثير من الناس يظنون أننا متميزون عن البلدان

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

''لما هبت رياح الحرية والعدالة والديمقراطية في العالم العربي، كان المغرب البلد الوحيد الذي استقبل تلك الرياح بشكل إيجابي، والكثير من الناس يظنون أننا متميزون عن البلدان العربية الأخرى، والحقيقة أننا لسنا متميزون عن الآخرين، بل عندما هبت تلك الرياح لم يكن أحد في المغرب ضدها لا الملك ولا الحكومة ولا الأحزاب ولا النقابات، لماذا؟'' يتساءل محمد اليازغي الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي في ندوة نظمت بمقر حزب الاستقلال.. ''نحن لسنا متميزين بل لدينا نفس المشاكل التي لدى البلدان العربية الأخرى، لكن لأن لدينا نظام ديمقراطي رسخناه منذ ثلاثين سنة، اتفقنا مع المطالب الشعبية في تونس، ليبيا، اليمن وسوريا، وطورنا دستورا ديمقراطيا، ودخلنا الانتقال الديمقراطي مع تعيين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران'' .

 

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اليازغي: هذا هو سر الاستقرار في المغرب

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