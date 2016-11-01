 في عز الأزمة.. سخرية من قرار وزراء الجزائر وها علاش ﻿
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في عز الأزمة.. سخرية من قرار وزراء الجزائر وها علاش

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 12:39 في عز الأزمة.. سخرية من قرار وزراء الجزائر وها علاش | دولي
في عز الأزمة.. سخرية من قرار وزراء الجزائر وها علاش
في عز الأزمة التي تمر بها الجارة الشرقية الجزائر، قرر وزراء الحكومة الجزائرية التنازل عن 10 في المائة من رواتبهم الشهرية وذلك في محاولة للتخفيف من الأزمة التي تمر منها الدولة في الفترة الراهنة.

شوف تيفي

في عز الأزمة التي تمر بها الجارة الشرقية الجزائر، قرر وزراء الحكومة الجزائرية التنازل عن 10 في المائة من رواتبهم الشهرية وذلك في محاولة للتخفيف من الأزمة التي تمر منها الدولة في الفترة الراهنة.
وكشفت مصادر إعلامية جزائرية أن الحكومة قررت التنازل عن هذه النسبة لفائدة خزينة الدولة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد خصوصا فيما يخص انهيار ثمن النفط في السوق الدولية،حيث اعتبر البعض أن قرار التنازل هو ضحك على الذقون.
وأشار مصدر إعلامي جزائري آخر أن أجر الوزير يبقى في خانة ''السري للغاية'' ولا يسمح الاقتراب منه، حيث علقت بكل سخرية أن الوزير السويدي فقير مقارنة بنظيره الجزائري الذي يتمتع بجملة من الامتيازات، في حين يبقى تضارب الأنباء عن الأجر الحقيقي الخاص به مستمرا إلى حين رفع السرية عن ما يدور فعلا داخل دواليب الدولة الجزائرية التي يقتات منها كبار رجالاتها على حساب الشعب.

 

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الجزائر الوزراء أجر الحكومة النفط الجزائري

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