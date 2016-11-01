 صادم..ضبط مول الخضرة يمارس شذوذه الجنسي على طفل متشرد بالجديدة.. وها كيفاش حصل ﻿
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صادم..ضبط مول الخضرة يمارس شذوذه الجنسي على طفل متشرد بالجديدة.. وها كيفاش حصل

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 12:22 صادم..ضبط مول الخضرة يمارس شذوذه الجنسي على طفل متشرد بالجديدة.. وها كيفاش حصل | حوادث و حقوق
صادم..ضبط مول الخضرة يمارس شذوذه الجنسي على طفل متشرد بالجديدة.. وها كيفاش حصل
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة الجديدة، تمكنت خلال الأسبوع الجاري في إحدى حملاتها التمشيطية الليلية، من ضبط شخص متلبس باغتصاب طفل يعيش حياة التشرد بعاصمة دكالة.

 ''شوف تيفي''

 علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة الجديدة، تمكنت خلال الأسبوع الجاري في إحدى حملاتها التمشيطية الليلية، من ضبط شخص متلبس باغتصاب طفل يعيش حياة التشرد بعاصمة دكالة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الغني بالأمر وهو بائع للخضار والفواكه يبلغ من العمر 47 عاما، تم توقيفه من طرف المصالح الأمنية داخل حافلة مهجورة، وهو متلبس بممارسة شذوذه الجنسي على الطفل المتشرد البالغ من العمر 13 عاما.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، اقتادت الموقوفين إلى إحدى الدوائر الأمنية، حيث صرح الطفل بأن ''بائع الخضار'' اعتاد ممارسة الشذوذ الجنسي عليه مقابل منحه بعض الدراهم،أو من خلال تمكينه من العمل معه في بيع الخضار.

 

 

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المغرب شوف تيفي مدينة الجديدة الحملة التمششيطية اغتصاب

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