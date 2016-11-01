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بن كيران يؤجل لقاءا موسعا لقيادات البيجيدي والميزان والكتاب

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 12:08 بن كيران يؤجل لقاءا موسعا لقيادات البيجيدي والميزان والكتاب | بوليتيك
بن كيران يؤجل لقاءا موسعا لقيادات البيجيدي والميزان والكتاب
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن الإجتماع المنعقد عشية أمس بين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران والأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، تم من

شوف تيفي

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن الإجتماع المنعقد عشية أمس بين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران والأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، تم من خلاله الإتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين القيادات التنظيمية للأحزاب الثلاثة.

وأوضح ذات المصدر، أن الفكرة جاءت بإقتراح من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ولاقت موافقة قيادات الأحزاب الثلاثة الحاضرة، حيث سيتم عقد لقاء بين المسؤولين التنظيميين للأحزاب الثلاثة، للمناقشة والتشاور والتداول في القضايا التي تشهدها الساحة السياسية، وعلى رأسها تعثر تشكيل الحكومة.
وقالت ذات المصدر، أن زعماء الأحزاب الثلاثة إتفقوا على تأجيل تحديد موعد مضبوط للقاء المرتقب إلى حين معرفة الرأي الأخير لحزب الإتحاد الإشتراكي وموقفه النهائي من المشاركة في الحكومة بعد عودة الكاتب الأول للحزب من فلسطين الذي يشارك في حفل لتنصيب محمود عباس.

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شباط بن عبد الله بن كيران قيادات البيجدي لقاء شوف تيفي

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