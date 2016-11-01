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لشكر ولعنصر يسافران مع إلياس العماري إلى فلسطين

بتاريــخ : 1 دجنبر 2016 / 11:42 لشكر ولعنصر يسافران مع إلياس العماري إلى فلسطين | بوليتيك
لشكر ولعنصر يسافران مع إلياس العماري إلى فلسطين
سافر كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رفقة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري إلى مدينة رام الله الفلسطينية، للمشاركة

شوف تيفي

سافر كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رفقة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري إلى مدينة رام الله الفلسطينية، للمشاركة في حفل تنصيب محمود عباس رئيسا لحركة فتح لولاية ثانية.

ويشارك زعماء الأحزاب الثلاثة رفقة عدد من الشخصيات السياسية على المستوى العربي والإسلامي والدولي، في المؤتمر الذي تنظمه حركة فتح، والذي أسفر عن إعادة إنتخاب محمد عباس رئيسا لحركة فتح.

وألقى إلياس العماري كلمة بالمناسبة نيابة عن الوفد المغربي المتكون بالإضافة إلى الزعماء السياسيين الثلاثة شخصيات حزبية وجمعوية، حيث حط الوفد كمرحلة أولى في لبنان قبل التوجه نحو مدينة رام الله بفلسطين.

وتأتي الزيارة تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين والذي يصادف يوم الثلاثاء الماضي 29 نونبر من كل عام.

 

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فتح لشكر لعنصر الإشتراكي العنصر فتح عباس فلسطين شوف نيفي

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