وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعفي خطيب مسجد بالمدينة العلمية وفاسيون يقاطعون صلاة الجمعة تضامنا معه ﻿

''شوف تيفي''
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعفاء ''محمد ابياط''، خطيب الجمعة بمسجد ''يوسف ابن تاشفين'' بمدينة فاس.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السبب الذي جعل الوزارة المذكورة، تعفي هذا الخطيب ما تزال مجهولة إلى حدود اللحظة، موضحا بأن نشطاء فايسبوكيين بفاس أعلنوا مقاطعة صلاة الجمعة بمسجد يوسف ابن تاشفين.
وأضاف المصدر ذاته بأن محمد ابياط، يعتبر من أحد علماء العاصمة العلمية، وقد تقلد عدة مناصب منها عضو المجلس العلمي لمدينة فاس.
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